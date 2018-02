Zijlstra loog over gesprek met Poetin: 'Ik ben het gaan wegduwen omdat het de verkeerde lading kreeg'

'Omdat dat klopt', antwoordt Halbe Zijlstra (49) zaterdagochtend onomwonden op de vraag waarom voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer blijft volhouden dat Zijlstra er niet bij was tijdens zijn ontmoetingen met de Russische president Vladimir Poetin in 2006. We zitten in de persruimte op Schiphol, Zijlstra is net teruggekomen van een dienstreis naar Japan. Gekleed in een trui en met vermoeide ogen geeft hij binnen een minuut toe: 'Het is vrij simpel: ik was daar niet bij.