Ybeltje voorzag al problemen met mariniersverhuizing

KAZERNE VAN DE DAG

Blijft Vlissingen leeg?



Het Korps Mariniers kampt met een ongekende leegloop doordat de kazerne tegen de zin van de militairen in 2022 gaat verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Verslaggever Natalie Righton schrijft vandaag in de Volkskrant dat als die leegloop van het eerste kwartaal doorzet, de elite-gevechtseenheid aan het eind van dit jaar 10 procent van zijn personeel kwijt is.



Het bericht roept herinneringen op aan een saillante anekdote uit de memoires van Ybeltje Berckmoes, de voormalige VVD-parlementariër die tot aan publicatie van haar boek slechts bekend stond als het onopvallendste Kamerlid. Ze schrijft daarin hoe de voorgenomen verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen haar 'als kersvers woordvoerder defensiepersoneel' een blik op Haagse politieke machinaties gaf.



Berckmoes ging in 2012 kennismaken met demissionair defensieminister Hans Hillen. Wat zou het mooi zijn, zei CDA'er Hillen, als de kazerne van de mariniers naar de geboortestad van hun aartsvader Michiel de Ruyter, Vlissingen, zou gaan. Bovendien zou het een mooi afscheidscadeau zijn voor 'Karla'. Daar konden de praktische bezwaren van Berckmoes toen niet tegenop. Pas achteraf besefte zij dat Hillen het over diens partijgenoot Karla Peijs had gehad, die zou afzwaaien als commissaris van de koningin in Zeeland.



Berkmoes' bezwaren van destijds klinken nu uit de monden van de bezorgde militairen. 'De pijn voor de mariniers zit vooral in de verhuizing vanuit het midden van het land naar Zeeland', schrijft Righton. 'Hun partners vrezen dat er voor hen geen werk is in Vlissingen en dat een koophuis daar nooit meer verkocht kan worden.'