Wilders, van de 'dodelijke islam'. En van Snoetje.

Wilders I

Alles tegen de islam



Was Geert Wilders het zat dat er de laatste tijd zoveel werd gepraat over Thierry Baudet en Joost Eerdmans? Ophef, woede en verontwaardiging strijden op de sociale media weer eens ouderwets om voorrang sinds hij donderdag in de zendtijd voor politieke partijen zijn nieuwste tv-spotje lanceerde: in bloeddoorlopen letters en met onheilspellende thrillermuziek op de achtergrond is het een lange waarschuwing tegen de islam: 'Islam is geweld, islam is terreur, islam is oorlog, islam is Jodenhaat, islam is christenhaat, islam is dodelijk...' Enzovoort.



De vraag is wat al die kandidaat-raadsleden van de PVV in pakweg Urk, Purmerend en Twenterand daar na komende woensdag mee moeten in hun gemeenteraad, maar dat is kennelijk van ondergeschikt belang: Wilders denkt ook lokaal vooral stemmers te lokken met zijn aloude anti-islamagenda. En dat is geen gekke veronderstelling, zoals uit het opinieonderzoek onderin deze brief blijkt.



Feit is dat een dergelijke film (Fitna) tien jaar geleden nog voor uitzending het hele land op z'n kop zette. Dit keer gooide Wilders zijn werkstuk gewoon de huiskamers in via zijn zendtijd bij de publieke omroep, wachtend op de reacties.



Die kwamen. Variërend van het Amsterdamse kandidaat-raadslid Sylvana Simons ('Net als je denkt dat verkiezingscampagnes niet smeriger kunnen dan die van de VVD, komt dit soort haatpropaganda ongevraagd de Nederlandse huiskamers binnen'), tot Hanna Luden van het Centrum Informatie Documentatie Israël: 'Walgelijke film. Verwerpelijk! Hierbij een oproep aan ALLE politici om dit publiekelijk en ondubbelzinnig te veroordelen.'



Dat deden in elk geval PvdA-leider Lodewijk Asscher, minister-president Rutte ('onsmakelijk!') en D66, dat volgens het stramien van Wilders' script razendsnel een tegenfilmpje maakte.



Intussen heeft Youtube Wilders' spotje na de vele klachten alweer verwijderd en is de NPO druk met uitleggen waarom het filmpje donderdagavond zomaar op tv werd uitgezonden: 'Op de inhoud van de spotjes heeft de NPO geen invloed. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt hierbij direct bij de politieke partij.'