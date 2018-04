Wiebes gaat alle klimaatkosten 'onzichtbaar platslaan'

NEE-KAMP GEEFT STRIJD TEGEN WIV NIET OP



CDA-leider Sybrand Buma wilde het niet, maar toch besloot het kabinet na het referendum over de inlichtingenwet enkele wijzigingen door te voeren. Nu grijpt het nee-kamp die tegemoetkomingen juist aan om via een kort geding uitstel te eisen van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).



Het kabinet beloofde na het 'nee' bij het referendum van 21 maart extra waarborgen voor het delen van data met buitenlandse partners en daarnaast moet het aftappen 'zo gericht mogelijk'. Voor die twee toezeggingen zijn wetswijzigingen nodig die enkele maanden zullen vergen, maar de Wiv treedt wel op 1 mei in werking.



Volgens de tegenstanders is dat 'raar'. Via een kort geding hopen ze uitstel van de Wiv af te dwingen, totdat de aangekondigde wijzigingen langs de Eerste en Tweede Kamer zijn gegaan. Het kabinet wil daar niets van weten. De 'wettelijke verankering' van de aanpassingen gaat nog even duren, maar tot die tijd worden de tegemoetkomingen als 'beleidsregel' wel al gewoon toegepast. Hoogleraar bestuursrecht Wim Voerman geeft het nee-kamp weinig kans. 'De rechter gaat zich niet met politieke kwesties bemoeien. Daar bestaat al meer dan vijftig jaar jurisprudentie over. De kans dat een kort geding slaagt schat ik dus erg laag in.'



