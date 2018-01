Wiebes brengt 'rechtvaardigheid' naar Groningen

DOORBRAAK VAN DE DAG

Eindelijk een schadeprotocol



Eric Wiebes kan als minister van Economische Zaken een eerste succes op zijn conto schrijven. Vanmiddag presenteerde hij in het provinciehuis van Groningen een nieuw schadeprotocol voor gedupeerde Groningers. Het werd tijd: sinds maart vorig jaar ligt de schadeafhandeling stil. Toen stapte de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) uit het proces, maar een nieuw protocol kwam er niet. Pijnlijk, want nationaal coördinator Hans Alders had de Groningers beloofd dat zij nog voor de zomer bij een nieuw schadeloket terecht zouden kunnen.



De vertraging kwam door de formatie, zeiden premier Rutte en Wiebes. 'Toen werd te weinig het mandaat gevoeld om de knoop door te hakken', was de uitleg van de nieuwe minister. Hij voelt inmiddels die verantwoordelijkheid wel en komt vandaag zijn belofte van half januari na: binnen enkele weken een nieuw protocol. 'Dit heeft met rechtvaardigheid te maken', zei Wiebes vanmiddag met gevoel voor dramatiek.



Verslaggever Jurre van den Berg was ter plekke en noteerde de belangrijkste ingrediënten van de nieuwe aanpak: 'Een schadeafhandeling waarin schadeveroorzaker NAM geen plaats heeft, de staat verantwoordelijkheid neemt, er geen geografische beperking geldt voor schadeclaims en gedupeerden het recht houden in beroep te gaan als ze het niet eens zijn met het oordeel van de nieuwe Commissie Mijnbouwschade.'



Wiebes dwingt in het noorden respect af met zijn aanpak. Commissaris van de Koning René Paas was vol lof: 'We zijn erg enthousiast over de wending die het proces heeft genomen onder leiding van de nieuwe minister.' Zelfs de Groninger Bodembeweging reageert voorzichtig positief. Maar 'Groningen' blijft de komende jaren een hoofdpijndossier voor de minister. Schadeafhandeling is een vorm van symptoombestrijding. De discussie over de hoeveelheid gaswinning duurt voort.