Wie wordt het beste raadslid van Nederland? Dit zijn de twaalf kanshebbers

De prijs voor het beste raadslid van Nederland, is bedoeld om de schijnwerper te richten op het ambachtelijke raadswerk. Op raadsleden die er niet alleen in slagen om een goed contact te onderhouden met de achterban, maar ook echt dingen voor elkaar krijgen. Het is dus geen populariteitspoll. De jury, gevormd door debatinstituut Perikles campagnebureau BKB, de Volkskrant en omroep WNL, beloont vooral raadsleden die initiatiefwetten indienen, die coalities smeden, die debatten in een andere richting sturen.



Het is onmogelijk om zo veel raadsleden in zo veel gemeenten objectief met elkaar te vergelijken. Om toch tot een rangschikking te komen, is gekozen voor een dubbel selectiecriterium. Enerzijds wordt gekeken hoeveel steun de genomineerde raadsleden online verwerven. Op basis daarvan is een top-50 samengesteld. Een jury heeft alle vijftig kandidaten onderzocht en vervolgens de beste twaalf geselecteerd. Bij die selectie telt het aantal vergaarde stemmen mee, maar dat is niet zaligmakend. Kandidaten van een landelijke partij en kandidaten in grote gemeenten kunnen in het algemeen makkelijker steun verwerven dan kandidaten van een lokale partij in kleine gemeenten. Daarmee is bij de beoordeling rekening gehouden.