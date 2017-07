Wereldwijze D66'er die uitblinkt in onderhandelen

Ze kan en wil het. Maar of ze het ook wordt, minister van Buitenlandse Zaken of Defensie in het volgende kabinet-Rutte, hangt erg af van de politieke moed die ze in Nederland vaak mist. Sigrid Kaag (55) is een topdiplomaat die uitblinkt in onderhandelen. Dat is een goede eigenschap voor iemand die een klein land als Nederland moet vertegenwoordigen. Maar of het genoeg is voor het Binnenhof? Met name haar ideeën over migratie en het Midden-Oosten botsen soms met die van VVD, CDA en ChristenUnie.