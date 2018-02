Weg is vrij voor Ollongren om referendum ten grave te dragen

Stemming

Juridisch effectief is nog niet juridisch goed of juridisch netjes SGP-Kamerlid Bisschop

Ollongren hield stoïcijns vast aan haar ingezette koers richting afschaffing. Het leverde haar een motie van wantrouwen van het Forum voor Democratie op. Volgens Ollongren zit er fundamenteel ongemak ingebakken in de Wet raadgevend referendum. Het adviserende, niet-bindende karakter van het instrument veroorzaakt verwarring en teleurstelling bij kiezers, betoogde ze nogmaals.



De Tweede Kamer stemt donderdag over de intrekkingswet. Alle 76 coalitie-Kamerleden zullen aanwezig moeten zijn, want het kabinet kan niet automatisch rekenen op steun van de SGP. De partij is weliswaar uitgesproken tegen referenda, maar ook de SGP is kritisch over de constructie in Ollongrens wet. 'Juridisch effectief is nog niet juridisch goed of juridisch netjes', stelde Kamerlid Bisschop.



Ollongren wacht na de Tweede Kamer nog een laatste hobbel in de Eerste Kamer. Ook daar heeft de coalitie een meerderheid, al moet blijken of de senatoren - die in de eerste plaats naar de techniek van de wet zullen kijken - tot dezelfde conclusie komen als hun collega-Tweede Kamerleden. De stemming in de senaat is naar verwachting in april.