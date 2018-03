Webshops en groothandelaren stoppen met levering 'zelfmoordpoeder' aan particulieren, leveranciers vinden dat levering verboden moet worden

Het ministerie van Volksgezondheid zegt niet over een eventueel verbod te gaan en verwijst naar het ministerie van Justitie. Een justitiewoordvoerder sms't dat alle vragen over dit onderwerp worden beantwoord door het Openbaar Ministerie. Het OM doet geen uitspraken over de mogelijkheid van een verkoopverbod.



De Inspectie Leefomgeving en Transport, dat gaat over de veilige omgang met gevaarlijke stoffen, zegt geen toezicht te houden op de particuliere verkoop van deze stof, 'dat doet de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA)'. De nVWA: 'Het is niet aan ons om te handhaven op oneigenlijk gebruik van een middel. Het ministerie gaat over een eventueel verbod.'



Psychiater Jan Mokkenstorm van 113 Online, een hulplijn voor mensen met zelfdodingsgedachten, vindt dat de overheid niet moet wegduiken voor deze problematiek. 'Waar blijven onze leiders in deze discussie? Er is een beweging in onze samenleving die wil dat het vrijwillige levenseinde makkelijker beschikbaar komt en een tegenbeweging die vreest dat het einde zoek raakt en meer mensen overlijden dan nodig. Dat debat moet niet in de media worden gevoerd, maar in de politiek.'