Deradicaliseren blijkt een weg vol hindernissen, dus pakt Nederland paspoorten jihadi's af

Straffen zonder proces en rechtsongelijkheid

Doordat de maatregel is beperkt tot mensen met een dubbele nationaliteit, zou er sprake zijn van rechtsongelijkheid Een bombardement op IS in Syrië. © AFP

Onomstreden is dat niet. SP, D66 en Groenlinks hadden van meet af aan kritiek die ook klonk in juridische kring: mensen straffen zonder voorafgaand proces stuit op rechtsstatelijke bezwaren. Doordat de maatregel is beperkt tot mensen met een dubbele nationaliteit, zou ook sprake zijn van rechtsongelijkheid. Uitreizigers met alleen de Nederlandse nationaliteit kunnen hun paspoort niet verliezen. Internationale verdragen verbieden het om mensen 'stateloos' te maken.



Bloks besluiten worden achteraf nog wel getoetst door de rechter. Er is ook nog beroep tegen mogelijk. Maar de bewindsman zegt 'alle vertrouwen' te hebben dat zijn zaken in de rechtbank stand houden. Omdat het vergaren van informatie in terroristisch gebied 'een kat- en muisspel' is, duurt het lang voordat dossiers rond zijn. De minister zegt er nog meer in voorbereiding te hebben.



De vastbesloten fermheid op het Binnenhof komt nu het alternatief, deradicalisering bij terugkomst, onder vuur ligt. Er zijn weinig experts, en het is soms moeilijk in te schatten of voormalige jihadisten wel echt deradicaliseren, of vooral doen alsof. Dat laatste lijkt het geval te zijn geweest in Amsterdam, waar een voormalig lid van de Hofstadgroep als jongerenwerker zelf moslimjongeren zou hebben geradicaliseerd. In aanloop naar het debat hierover vandaag in de gemeenteraad erkende burgemeester Van der Laan woensdag dat het deradicaliseringsteam 'onvoldoende professioneel' heeft geopereerd en dat de aanpak kwetsbaar is geworden voor belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.