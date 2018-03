Wat moeten ze in politiek Den Haag met deze uitslag?

DUIDING VAN DE DAG - II

Aldus campagneleiders



De campagneleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en Leefbaar Rotterdam gingen donderdagochtend met elkaar in debat in Den Haag, zoals de traditie is na elke verkiezing. Dat de lokale verkiezingen vooral vanuit landelijk perspectief werden bekeken is volgens D66 de schuld van de media. Lokale stemmenkanonnen waren er volgens D66-campagneleider Sjoerd Sjoerdsma genoeg. 'Maar de media hebben alleen interesse in landelijke kopstukken.'



Het is bijna een kip-en-ei-verhaal signaleert Volkskrantverslaggever Hessel von Piekartz. Want die landelijke kopstukken worden juist naar voren geschoven om aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen te krijgen. 'Als landelijke leiders niet op de televisie zijn dan is de opkomst ook echt niet hoger dan 40 procent', stelt Ronald Buijt, campagneleider voor Leefbaar Rotterdam. SP-campagneleider Lieke Smits geeft volmondig toe dat ze haar partijleider Lilian Marijnissen juist heeft ingezet, omdat kiezers 'toch stemmen aan de hand van wat ze landelijk zien'.



Opvallend: alle campagneleiders vinden dat ze het geweldig hebben gedaan, ook de verliezers. 'In gemeenten die heel belangrijk voor ons zijn zoals Heerlen en Oss doen we het goed', zegt de SP. 'We blijven de grootste in een aantal gemeenten. We krijgen een tikje maar gaan toch vrolijk naar huis', stelt D66. Dat is kennelijk het voordeel van verkiezingen op 335 plekken: het moet toch wel érgens in Nederland goed zijn gegaan?