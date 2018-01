Wat betekent AIVD-succes voor nieuwe inlichtingenwet?

SCOOP VAN DE DAG I

Is de Wiv wel nodig?



Hollands Glorie Potverdorie: Nederlandse geheime diensten blijken wereldkampioen hacken. De Volkskrant onthult samen met Nieuwsuur dat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) infiltreerde bij Russische hackers terwijl die in de Amerikaanse verkiezingstijd de Democratische Partij, het ministerie van Buitenlandse Zaken en zelfs het Witte Huis bestookten. Het is cruciaal bewijs en aanleiding voor de FBI om een onderzoek te beginnen. Verslaggever Joost de Vries ging de reacties hierover peilen in politiek Den Haag en stuitte op de vraag: is die nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wiv, eigenlijk wel nodig?



Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart wordt diezelfde vraag aan u gesteld, de kiezer. De Wiv geeft de AIVD en diens militaire tegenhanger MIVD meer mogelijkheden om inlichtingen te verzamelen, vooral op het digitale vlak. En juist op dat terrein laat Nederland de rest van de mondiale inlichtingengemeenschap achter zich, zo blijkt nu. Wat voegt de 'sleepwet', zoals de voor privacyschendingen vrezende tegenstanders de Wiv noemen, dan nog toe?



De voor de AIVD verantwoordelijke minister Kajsa Ollongren wilde het verband niet leggen tussen het hack-succes van de Nederlandse inlichtingendienst en de nieuwe Wiv én het referendum daarover. 'Maar in het algemeen', zei ze, 'is de technologie zo vooruit gegaan dat er een andere wereld is dan die van tien, vijftien jaar geleden (de huidige wet ging in 2002 in, red.). Vandaar dat de wet moet worden aangepast.'



Daar is Ronald van Raak van de SP het niet mee eens. 'Er wordt gezegd dat de sleepwet nodig is omdat we niks op de kabel kunnen. Nou, zo lang het gericht is zie je dat de AIVD en de MIVD ontzettend veel kunnen op de kabel. Heel knap werk van onze diensten.' Zo knap, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven, dat het aantoont dat de nieuwe wet er juist wél moet komen. 'Dit laat zien hoe belangrijk het is dat de diensten voldoende capaciteit en technische mogelijkheden hebben. Dat die Wiv er moet komen heb ik natuurlijk al lang gezegd.'