Waarom u op Echt voor Barendrecht stemt (of een andere lokale partij)

FITTIE VAN DE MAAND

Waar blijft de Donorwet?



De nieuwe 'Donorwet' werd vijf weken geleden, op 13 februari, door de Eerste Kamer aangenomen. Maar de wet is nog steeds geen wet want hij is nog niet in het Staatsblad afgekondigd. Wie achterdochtig is, zou kunnen denken dat het kabinet de boel ophoudt om te voorkomen dat een raadgevend referendum over de Donorwet wordt aangevraagd. De Eerste Kamer buigt zich binnenkort over afschaffing van dat referendum. Als Bruins nog langer treuzelt met publicatie van de Donorwet, sneuvelt de mogelijkheid van een referendum samen met de referendumwet.



Vandaar dat het geduld in die Eerste Kamer begint op te raken. Al op 6 maart schreef Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol een brief aan minister Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg met de vraag 'waarom de afkondiging van deze wet nog niet heeft plaatsgehad'. Antwoord bleef uit. Dus schreef Broekers-Knol op 16 maart nog maar een brief met dezelfde vraag. Nu met ultimatum: 'Graag zie ik uw antwoord uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 om 12:00 uur tegemoet.'



Dat hielp. Bruins schreef namelijk gisteren terug dat hij alles in het werk stelt 'om de wet tijdig en zorgvuldig te implementeren. Dat begint bij een goede voorbereiding in de ministerraad'. Hij doelde op het regelen van de rekening. Invoering van het nieuwe donorsysteem kost zo'n 70 miljoen euro en dat geld moet er wel zijn. De minister vervolgde: 'Daarbij hecht ik eraan zelf bij de bespreking in de ministerraad aanwezig te zijn omdat ik verantwoordelijk ben voor de uitvoering van de wet.'



De afgelopen weken was Bruins nogal eens op vrijdag afwezig, eerst door het reces, daarna was hij twee keer (als minister van Sport) in Zuid-Korea, eerst bij de Olympische Winterspelen, daarna bij de Paralympische Winterspelen. Ter geruststelling van Broekers-Knol schreef hij ook nog: 'Ik zal het voorstel zo snel als mogelijk agenderen in de ministerraad.' Komende vrijdag vergadert de minister weer mee met het kabinet. Wie weet wordt dan een besluit genomen.