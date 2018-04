Waarom schafte Rutte de dividendbelasting af zonder de bedenkingen te overleggen?

OVV: 'De grens voor veilig vliegen is in zicht'

Nabestaanden, die vandaag aanwezig zijn in de Tweede Kamer, hebben er een hard hoofd in of de maatregelen in de praktijk gaan werken. De moeder van Henry Hoving, die in Mali omkwam door een te vroeg ontplofte mortier, uitte eerder deze maand in een brief aan Bijleveld haar verbazing over het feit dat er 'met ontheffing nog steeds kan worden gewerkt met ongekeurde munitie'. Moeder Groenbroek: 'Nog niets geleerd?' Verslaggever Natalie Righton schreef erover in de krant van dinsdag. Het algemeen overleg duurt tot 19 uur.



Een jaar na het verschijnen van een kritisch rapport over de veiligheid op Schiphol doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) opnieuw een oproep voor meer aandacht voor onveilige situaties op de luchthaven. Het ergert de Raad dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de luchthaven zelf nog weinig met het rapport hebben gedaan. In de Tweede Kamer wordt verontrust gereageerd.