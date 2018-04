Waarom profiteert de gewone/normale Nederlander niet van de groei?

DEBAT VAN DE DAG

Koolmees slingert aan medianen



De economie groeit als kool en toch blijft de gemiddelde koopkrachtstijging dit jaar beperkt tot 0,8 procent. Vorig jaar moest de Nederlander het doen met een schamele 0,6 procent en in 2016 met 0,3 procent. In een debat over medianen en koopkrachtplaatjes - ooit het kantklossen van de Nederlandse politiek - wilde de Tweede Kamer vandaag opheldering van minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees: Waarom voelt de gewone/normale Nederlander het herstel niet in de portemonnee?



Een brief van de minister voorafgaand aan het debat deed meer kwaad dan goed. Het rekenwonder van D66 kwam met geheel eigen berekeningen waarin het gemiddelde huishouden onder Rutte III juist floreert, 'veel meer dan de statische koopkrachtcijfers suggereren'. Hoe? Anders dan het Centraal Planbureau (CPB) ziet Koolmees de almaar stijgende zorguitgaven niet als een rem op de koopkracht. 'Hogere collectieve uitgaven zijn ook een vorm van welvaartsstijging', aldus de D66'er.



Die creatieve redenering leverde Koolmees billenkoek op in zijn lievelingskrant, Het Financieele Dagblad. De kop: 'Illusionist Koolmees ziet veel meer koopkracht dan hardwerkende Nederlander.' Subkop: 'Minister construeert nieuwe werkelijkheid.'



Koolmees bleef woensdag in de Kamer desondanks dapper volhouden dat de officiële koopkrachtplaatjes van het CPB 'ook maar een beeld van de werkelijkheid geven' en dat hij daar best 'andere werkelijkheden' tegenover mag zetten. 'De belastingen en premies voor de gezondheidszorg betalen we niet voor niets. Die betalen we om te kunnen profiteren van goede gezondheidszorg.'



Zelfs GroenLinks vroeg aan Koolmees om zich voortaan te houden aan de CPB-regeltjes. De koopkrachtplaatjes vallen dan schraler uit, al is er hoop voor 2019. De Nederlander gaat er volgens de rekenmeesters van het kabinet volgend jaar gemiddeld met 1,6 procent op vooruit. Voorwaarde is wel dat de lonen stijgen, hoewel die vooralsnog juist achterblijven bij de voorspellingen.



In 2019 komt het allemaal goed, denkt Koolmees. 'De arbeidsmarkt reageert altijd met vertraging op het economisch herstel.'