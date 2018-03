Waarom er een uitgesproken 'nee' klonk in het Noorden

Motivatie

De opkomst bij het referendum was in de 45 gemeenten zonder gemeenteraadsverkiezingen aanzienlijk lager: net 30 procent, versus 51,5 procent landelijk

De belangrijkste verklaring voor het uitgesproken 'nee' in het Noorden lijkt echter dat er in veel noordelijke gemeenten, waaronder Groningen, geen gemeenteraadsverkiezingen waren vanwege gemeentelijke herindelingen. Ook in Leeuwarden klonk het luid 'nee' af (63,2 procent ­tegen). In gemeenten waar alleen het referendum werd gehouden, hadden de nee-stemmers een duidelijke meerderheid van 57 procent.



Kiezers moesten in deze gemeenten speciaal voor het referendum naar de stembus komen. Het is aannemelijk dat de tegenstanders meer uitgesproken waren dan de voorstanders en daardoor meer gemotiveerd om hun stem te doen gelden, zegt Peter Kanne van I&O Research. 'Deze groep is speciaal naar de stembus gekomen om de wet tegen te houden.' Het zou kunnen verklaren waarom zelfs in een vrij rechtse gemeente als Geldermalsen (ook geen raadsverkiezingen) een krappe meerderheid tegen stemde, anders dan in gemeenten met een vergelijkbare politieke kleur.