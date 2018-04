VVD zet kandidaat-raadslid Almere uit partij vanwege hacken BN'ers voor naaktfoto's

We vragen alle kandidaat-raadsleden om een verklaring omtrent gedrag . Die kon hij toen ook overleggen, maar dat was nog in september vorig jaar

Van Garderen werd er pas vorige week door Omroep Flevoland mee geconfronteerd dat het onderzoek naar Van der K. al liep toen hij zich terugtrok. De fractievoorzitter heeft daarop direct melding gedaan bij de integriteitscommissie van de VVD. 'Deze leugen is meer dan voldoende reden voor royement', zegt Van Garderen. Het is daarom volgens haar niet nodig het strafrechtelijk onderzoek af te wachten. De procedure om Van der K. uit de partij te zetten is inmiddels gestart.