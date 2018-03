Vroeger was het eenvoudiger, merken de nieuwe regeringspartijen tijdens verkiezingsdebat

Alexander Pechtold moest op NPO Radio 1 alle verwijten aan D66 nog eens herhalen om niet de tel kwijt te raken. Zijn door loting uitverkoren opponent, Denk-voorman Tunahan Kuzu, kwam in één ademteug met een waslijst vol D66-zonden: het referendum afgeschaft, van mening veranderd over de nieuwe wet voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gesneden in de sociale woningbouw, bezuinigd op het armoedebeleid in Rotterdam. 'D66 in de oppositie of D66 in het bestuur: het is een wereld van verschil', wilde Kuzu maar zeggen.



Pechtold herkende de tactiek. 'U maakt D66 nu voor alles verantwoordelijk. In de oppositie is het stukken makkelijker. Ik heb het ook wel eens gedaan.'



Campagnevoeren in tijden van regeringsverantwoordelijkheid: het is weer even wennen voor D66. Vier jaar geleden was de partij van Pechtold als lid van de oppositie tegen Rutte II nog de grote winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, nu zal het vooral zaak zijn om de schade te beperken. De D66-leider toonde zich in zijn woordenstrijd met Kuzu in elk geval nog steeds een behendig debater. De Denk-leider kreeg voortdurend het verwijt dat hij 'vooral Turkse Nederlanders' vertegenwoordigt. 'Je isoleert jezelf en je achterban. Denk gaat terug naar de verzuiling.'

De regeringspartijen hebben wel een voorproefje gekregen wat hen te wachten staat bij het grote televisiedebat