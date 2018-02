Vrijdag begint een financiële veldslag zoals Europa nog nooit heeft gezien

De kopjes diepzwarte koffie worden haastig opzijgeschoven als de Bulgaarse vicepremier Tomislav Donchev een twee meter lange landkaart uitrolt over zijn zwaar gepolitoerde werktafel. 'Dít', zegt Donchev terwijl zijn vinger over gele, rode, blauwe en zwarte lijntjes op de kaart glijdt, 'is waarom een stevige EU-begroting nodig is. Wegen, spoorlijnen, energienetwerken, waterzuiveringsinstallaties, allemaal aangelegd met Europees geld. Ons land is er dankbaar voor.'



Zijn politieke baas premier Bojko Borisov - momenteel de EU-voorzitter - formuleert de boodschap nog explicieter: 'De Europese Unie is het beste dat Bulgarije is overkomen.