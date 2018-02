Verdachten zware gewelds- of zedendelicten verplicht aanwezig in rechtszaal

Mijn opvatting is dat de grens is bereikt en eigenlijk al overschreden Theo de Roos, hoogleraar

Theo de Roos, emeritus hoogleraar strafrecht, zegt desgevraagd: 'Dat er spreekrecht is, is niet zo gek. Maar het wordt soms disproportioneel gebruikt, waardoor het strafproces uit zijn voegen wordt gerukt. Mijn opvatting is dat de grens is bereikt en eigenlijk al overschreden.'



In navolging van voorgaande kabinetten verwerpt Dekker die bezwaren, gesteund door een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Hij kiest juist voor uitbreiding. Slachtoffers krijgen ook spreekrecht op het moment dat de dwangverpleging van een tbs'er voorwaardelijk wordt beëindigd. Op de zitting waarop dat wordt besloten, moet het slachtoffer zich kunnen uitspreken over mogelijke voorwaarden waaronder dat gebeurt. 'Het slachtoffer bepaalt niet of iemand langer binnen moet blijven, maar als een gestrafte voor het eerst weer buiten komt, is dat vaak een heftig moment. Het slachtoffer moet zich dan kunnen uiten over zaken als een contactverbod of een woonplaatsverbod', zegt Dekker.



In 2013 adviseerde de Orde van Advocaten negatief over een adviesrecht voor slachtoffers of nabestaanden. Het zou kunnen leiden tot 'escalatie en verruwing in de rechtszaal'.