Veel senatoren blijven twijfelen over donorwet

Die vraag stond dinsdag centraal in het tweede deel van het debat over de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer. In een ultieme poging de twijfelaars in met name de fractie van CDA, VVD en PvdA te overtuigen, spant iniatiefneemster Pia Dijkstra (D66) zich sinds vorige week in om de sterke positie van de nabestaanden te benadrukken.