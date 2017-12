Vanaf 1 januari telt Nederland een jaartje écht mee

Nederland spreekt een woordje mee. Vanaf 1 januari bezet het koninkrijk een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Nog negen dagen te gaan, maar aan minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken te oordelen, die glundert als een zojuist door de klas toegezongen jarige job, is de zittingstermijn vrijdag begonnen met de 'aftrap' in het Vredespaleis in Den Haag.



Aan secretaris-generaal António Guterres - even de oceaan over om het Nederlandse lidmaatschap in te luiden - overhandigt hij het bordje met 'The Netherlands' dat straks op de vergadertafel in New York zal staan en hij verklaart: 'We zijn er klaar voor.