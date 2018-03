Van kantklossen tot 'Ouderenpact', het is campagnetijd

PROFILERINGSDRANG VAN DE MAAND

De Jonge presenteert plan na plan



Hugo de Jonge (CDA), minister van Volksgezondheid en vice-premier, timmert enorm aan de weg, constateert verslaggever Gijs Herderscheê. 'Hij is vooral verantwoordelijk voor de ouderenzorg en dat zullen we weten ook. Het lijkt erop dat hij elke week een persmoment creëert om aandacht te generen voor zijn portefeuille. Liefst ergens 'op locatie', buiten het ministerie.'



8 maart: De Jonge presenteert een Pact voor de ouderenzorg, een afspraak met 35 organisaties om de positie van ouderen te verbeteren. Locatie: verpleeghuis Bosch en Duin in Den Haag.



Een week later: De Jonge presenteert het 'Actieprogramma Arbeidsmarkt' met plannen om het dreigend tekort aan medewerkers in de zorg (130 duizend volgens het UWV) af te wenden. Locatie: WoonZorgPark Loosduinen in Den Haag.



Morgen is het weer raak: De Jonge presenteert het 'actieprogramma één tegen eenzaamheid'. Dit keer op drie locaties in Scheveningen. Vanavond schuift hij aan bij Pauw om zijn plannen vast toe te lichten. Omdat de Kamer als eerst moet worden geïnformeerd, stuurt hij het programma nog voor de uitzending naar het parlement.