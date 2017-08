Van de wet hoeft de begroting voor 2018 nog helemaal niet af te zijn - waarom die haast?

Prinsjesdag

Om daar voldoende tijd voor te hebben vindt de Raad van State het plezierig 'de ontwerpbegrotingen en de ontwerp-Miljoenennota' uiterlijk 31 augustus 'te ontvangen'.



Die datum is nergens wettelijk vastgelegd, zegt een woordvoerder van de Raad van State. 'Er is geen fatale termijn of iets dergelijks.' Wat wel in de wet staat is dat de presentatie van de begroting op Prinsjesdag is, de derde dinsdag van september. Dit jaar op 19 september - iets minder dan drie weken.



Momenteel lijken VVD en PvdA onder grote tijdsdruk te moeten onderhandelen over de begroting van 2018. Want, zeggen beide partijen, uiterlijk donderdag dienen alle stukken bij de Raad van State te zijn. Die veronderstelde tijdsdruk zorgt tegelijkertijd voor politieke druk. In een sfeer van haast lijken de coalitiepartners in het demissionaire kabinet en de formerende partijen, CDA, D66 en ChristenUnie, snel tot een vergelijk te moeten komen. Maar formeel ontbreekt daartoe dus de noodzaak.



Het leidt wel tot meer aandacht voor het werk van de Raad van State: 'Er is nog nooit zoveel aandacht voor die inlevertermijn geweest', stelt de woordvoerder.