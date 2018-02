Utrechtse PVV-lijsttrekker Henk van Deún niet vervolgd om omstreden uitspraak over moskee

Kwetsende uitlatingen over een godsdienst, zoals gedaan door Van Deún, zijn niet strafbaar, luidt nu het oordeel. 'De wet stelt dat er sprake is van discriminatie wanneer een uitlating betrekking heeft op een groep mensen wegens (onder meer) hun ras of godsdienst. Voor aanhangers van de betreffende godsdienst kunnen dergelijke uitlatingen grievend zijn, maar het betekent niet dat de uitlatingen betrekking hebben op de aanhangers zelf. Dat maakt dat de uitlatingen van de PVV'er, hoe kwetsend of schokkend ook, in de zin van de wet niet strafbaar zijn.'



Evenmin is er volgens de officier van justitie sprake van opruiing, 'aangezien niet wordt opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten'. 'Dit betekent dat de aangifte niet tot strafrechtelijke vervolging zal leiden.'



Volgens advocaat Anis Boumanjal, die op verzoek van de Ulu-moskee de juridische kant heeft bekeken van de aangifte, heeft het Openbaar Ministerie 'te rigide' geoordeeld. Van Deun overtreedt volgens de advocaat wel degelijk de wet: hij zou aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. In overleg met zijn cliënt zal de advocaat nog bepalen of hij een artikel-12-procedure in werking zet, om het Openbaar Ministerie alsnog te dwingen tot vervolging over te gaan.



Boumanjal: 'Hoewel hij niet expliciet heeft gezegd dat mensen de moskee in brand moeten steken, is de strekking van de uiting doorslaggevend. Zeker in een context van een tijdsgeest waarin geweld tegen moskeeën voorkomt. Bovendien is de PVV een invloedrijke partij met veel sympathisanten.'