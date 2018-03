Unilever zorgt voor een vrolijke dag in het Torentje

MEEVALLER VAN DE DAG

Unilever blijft



'Tot in mijn diepste vezels voel ik', zei minister-president Rutte in november vorig jaar, 'dat het verdwijnen van de dividendbelasting nodig is om internationale bedrijven naar Nederland te krijgen en Nederlandse multinationals hier te houden.'



Verslaggever Robert Giebels: 'Daarmee was hij het zelf die de afschaffing van de dividendbelasting persoonlijk maakte en bovendien koppelde aan Unilever. Van het bedrijf was toen bekend dat het van de twee hoofdkantoren in Rotterdam en Londen er één wilde maken. Bovendien speelde in de beeldvorming mee dat Rutte jarenlang als personeelschef bij de Brits-Nederlandse multinational werkte.'



Vandaar de vreugdedans die vanochtend zonder twijfel in het Torentje werd gemaakt toen het bericht definitief was: Unilever kiest voor Nederland. Wat dat nou precies oplevert, is al de hele dag voer voor verhit debat. Dat Unilever het aantal banen in Nederland niet uitbreidt ondanks de vestiging van het ene hoofdkantoor in Rotterdam, is voor GroenLinks, SP en PvdA het bewijs dat de afschaffing van de dividendbelasting niets oplevert. 'Nederland is 1,4 miljard armer en geen extra banen rijker', stelt GroenLinks-leider Jesse Klaver.



Maar voor wie Rutte wil begrijpen, is het beter om de zaak om te draaien. Wat als Unilever voor Londen had gekozen? Giebels: 'Dan had Rutte met lege handen gestaan: een prestigieuze multinational minder en een zeer dure maatregel die kennelijk niet werkt. De afschaffing van de dividendbelasting annuleren nadat Unilever voor Londen zou hebben gekozen, was geen optie geweest voor het kabinet. Dan zou het zich schuldig maken aan cliëntelisme.'



Tel daarbij het politieke prestige op, de Belgische hoon die Rutte nu bespaard blijft plus de gunstige timing (minder dan een week voor de gemeenteraadsverkiezingen) en het is duidelijk waarom u de komende dagen een uiterst tevreden minister-president aan u voorbij ziet trekken.