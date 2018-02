Unieke zaak: minister Grapperhaus (Justitie) verdedigt zich tegen klacht over handelen als advocaat

'Best bijzonder'

Inmiddels is Grapperhaus minister van Justitie en Veiligheid, waardoor er een nogal unieke zaak ontstond. Een bewindspersoon die zich moet verantwoorden voor de raad van discipline, waarin ook rechters zitten voor wie Grapperhaus als minister eindverantwoordelijk is.



Fiscalist Aachboun had er daarom weinig fiducie in dat zijn zaak eerlijk behandeld zou worden. De raad erkende dat het best 'bijzonder' was, maar verzekerde Aachboun een eerlijke beoordeling.



Grapperhaus was er zelf overigens niet. Hij liet zich vertegenwoordigen door een advocaat, die zei blij te zijn eindelijk de kant van Grapperhaus te kunnen vertellen. Want Aachboun had de afgelopen maanden her en der flink over de kwestie rondgebazuind. Hij had zelfs geëist dat Grapperhaus zou aftreden als minister. Maar volgens de advocaat van Grapperhaus heeft de huidige minister zeker geen regels overtreden als advocaat.