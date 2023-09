Tweede Kamer wil niet stilzitten na val kabinet: meeste beleid wordt niet ‘controversieel’ verklaard

De Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Dat bleek woensdag na twee dagen beraad in een reeks Kamercommissies. De Kamer moet na de val van Rutte IV besluiten welk beleid ‘controversieel’ wordt verklaard en daarmee niet meer wordt behandeld tot aan de verkiezingen.

Vooral regeringspartijen VVD en D66 willen niet dat Kamer en kabinet het rustig aan doen. Kamerleden van beide partijen waren in groten getale aanwezig bij de stemmingen, om zo meer gewicht te geven aan hun voorkeur. In de commissies wordt besloten bij meerderheid van het aantal aanwezigen. Omdat grote fracties vaak meer leden in een commissie hebben, kan het demissionair kabinet hier voordeel uit halen, tot ongenoegen van een deel van de oppositie. ‘Nog nooit zo veel Kamerleden gezien bij commissie LNV’, schreef Caroline van der Plas (BBB) woensdag op X (voorheen Twitter).

Op het eerste gezicht is de goedkeuring van de voortzetting van beleidsplannen verrassend, omdat het kabinet is gevallen op verstoorde onderliggende verhoudingen. Eerder deze week kondigde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte echter aan dat zijn partij van plan is niets controversieel te verklaren. ‘We moeten niet op onze handen gaan zitten, maar doorwerken’, aldus Paternotte.

Weinig weerstand bij oppositie

In de commissievergadering voor Landbouw, Natuur en Veeteelt (LNV) op woensdag werd geen enkel onderwerp controversieel verklaard. Dit betekent dat de stikstofplannen van demissionair minister Christianne van der Wal nog niet van de baan zijn; ze kunnen in elk geval worden behandeld. Later op woensdag was er in de commissievergadering van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ook weinig weerstand van de Kamerleden. Met uitzondering van enkele onderwerpen.

Zo stemde de meerderheid voor het controversieel verklaren van de beleidsplannen rondom het bindend studieadvies. Minister Dijkgraaf werkt aan plannen om de prestatie-eisen voor eerstejaarsstudenten te verlagen, maar een Kamermeerderheid wil daar even niets meer over horen.

Ook oppositiepartijen als GroenLinks/PvdA lijken zich te kunnen vinden in de houding van D66. Dinsdag bleef de voorgenomen hervorming van de Participatiewet van Carola Schouten (verzachting van voorwaarden waaronder mensen een uitkering ontvangen) en het pakket aan klimaatplannen van minister Jetten ongedeerd. De milde houding van de oppositie kan worden verklaard door de honderden belangengroepen die afgelopen weken brandbrieven aan de Tweede Kamer hebben geschreven. In deze brieven kwam één verzoek duidelijk naar voren: dat de partijen de besluitvorming niet vertragen.

Maar er wordt niet altijd geluisterd naar de wensen van belangenorganisaties. De leden van de commissie Volksgezondheid stemden woensdag voor een groot deel voor het niet-controversieel verklaren van beleidsstukken. Dit keer was dat juist niet in lijn met de lobby van belangenorganisatie LOC Waardevolle Zorg, die eerder deze week Kamerleden had opgeroepen de behandeling van de geplande bezuinigingen in de langdurige zorg te staken.

Spreidingswet

Of de ‘doorpakmethode’ wordt voortgezet, is nog de vraag. Volgende week moet de voltallige Kamer over de definitieve lijst van de controversieel verklaarde onderwerpen stemmen. Bovendien staat donderdag nog de stemming in de commissie Justitie en Veiligheid op de agenda. Daarbij mogen Kamerleden hun oordeel vellen over de veelbesproken Spreidingswet – die gemeenten verplicht een aantal asielzoekers op te vangen – van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD). De verwachting is dat de ‘asieldwangwet’ controversieel wordt verklaard, aangezien de VVD inmiddels openlijk haar steun heeft ingetrokken.