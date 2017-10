Twee ministers op één ministerie, gaan die elkaar niet in de weg zitten?

Het goede voorbeeld

Met vier partijen moet Rutte zijn ploeg uitbreiden: zestien ministers

Zeven jaar lang hield premier Rutte stug vast aan zijn voorkeur voor kleine kabinetten, al was het maar om in tijden van sanering het goede voorbeeld te geven: 'We vegen de trap van bovenaf schoon.' Bovendien gelooft hij in korte lijntjes: te veel ministers gaan elkaar maar in de weg lopen. Maar nu er vier partijen gaan regeren, moet Rutte door de knieën. Iedere partij wil een zichtbaar stempel drukken met eigen bewindslieden, in de hoop dat zij uitgroeien tot boegbeelden voor hun partij. Daarom wordt de nieuwe ploeg uitgebreid van 13 naar 16 ministers.



De laatste twintig jaar was er een Haags recept voor zulke uitbreidingen: de projectminister. Een speciale minister met oog voor een specifiek probleem, maar zonder eigen departement. De projectminister 'woont in' bij een andere minister, heeft dus niet de leiding over het departement en kan ook de ambtenaren maar zeer beperkt aansturen. Hij of zij is minister 'voor' iets en niet 'van' iets.