Timmermans wil met verenigd links terug in de regering: ‘Macht is geen vies woord’

Frans Timmermans dinsdagavond in de Haagse Caballero Fabriek, tijdens zijn eerste toespraak tot de partijleden van GroenLinks én de PvdA. Beeld ANP

Dat heeft Timmermans dinsdagavond gezegd bij zijn eerste optreden voor de leden van de gezamenlijke partijen in Den Haag. Met Timmermans, die nu afzwaait als Europees commissaris, hopen de samenwerkende partijen een lijsttrekker te hebben met wie de linkerflank van de Tweede Kamer zich voor het eerst sinds 2012 kan mengen in de strijd om het Torentje. Destijds schopte Diederik Samsom het namens de PvdA ver als uitdager van VVD-premier Rutte. Ze stapten daarna samen in het tweede kabinet-Rutte.

Daarna zakte de PvdA ver weg en wist GroenLinks slechts zeer gedeeltelijk te profiteren van die neergang. Er volgden twee kabinetsformaties waarin de PvdA noch GroenLinks nodig was om het kabinet aan voldoende parlementaire steun te helpen. Dit keer hopen de twee partijen samen uit te groeien tot een onvermijdelijke gesprekspartner in de komende formatie.

Timmermans’ eerste boodschap in de komende campagne wordt herstel van vertrouwen: ‘Vertrouwen in elkaar en in onszelf. Vertrouwen dat we in staat zijn grote dingen te doen. Vertrouwen in de overheid die mensen te veel heeft laten stikken.’

Klimaatbeleid

Het klimaatbeleid is daarbinnen een belangrijke pijler, gecombineerd met de boodschap dat het voor iedereen te doen moet zijn. ‘Als je dat niet stuurt, maakt het klimaatbeleid degenen die het al goed hebben sterker, en degenen die al zwak staan zwakker. Het gaat om klimaatrechtvaardigheid. Ik smeek jullie: laat je door niemand aanpraten dat er een tegenstelling is tussen sociale rechtvaardigheid en klimaatbeleid. Ze gaan hand in hand. Wij moeten laten zien dat er oplossingen zijn.’

De samenwerkende partijen komen in de campagne zeker met voorstellen om vermogen zwaarder te belasten en arbeid minder zwaar, kondigde Timmermans aan. ‘De verhouding tussen wat je met arbeid en met vermogen kunt verdienen, is volkomen uit het lood geslagen. Dat heeft te maken met die enorme liberaliseringsgolf. Daar hebben we zelf als PvdA aan bijgedragen. Ik kan niet aan mijn bakker uitleggen dat we U2 een betere fiscale behandeling geven dan hem. En ik ben dol op U2 hè.’

Progressief-liberale kandidaat

Timmermans profileert zich ook nadrukkelijk als een progressief-liberale kandidaat. Hij haalde herinneringen op aan de beginjaren van zijn carrière in Den Haag, eind jaren negentig. ‘Als je kijkt wat we toen met elkaar gepresteerd hebben. Het homohuwelijk, de humane manier waarop we euthanasie zijn gaan benaderen, zie eens hoeveel navolging van andere landen we hebben gekregen in de jaren daarna. Zo’n Nederland wil ik weer zijn. Een land waar het buitenland met bewondering naar kijkt. Kijk, daar laten ze niemand door het ijs zakken. Kijk, daar laten ze zien hoe je de klimaatverandering kunt aanpakken.’

Hij riep zijn aanhang enkele keren op op tot het tonen van goed voorouderschap. ‘Wij moeten de vurige wens hebben om goede voorouders te zijn. We zijn heel goed in het vereren van de mensen die voor ons kwamen, maar hoe willen we straks zelf worden gezien?’

Gekozen tot lijsttrekker

Timmermans werd eerder op de dinsdag door 92 procent van de leden gekozen tot lijsttrekker. Er was geen tegenkandidaat. Eerder was de achterban al positief over samenwerking van beide partijen: bijna 92 procent van de GroenLinks-leden steunde de samenwerking, bij de PvdA was dat 88 procent.

Timmermans had in Brussel als Europees commissaris nog een mandaat tot in het najaar van 2024, kort na de Europese verkiezingen in juni. Naar verwachting maakt het demissionaire kabinet binnenkort de naam bekend van de Nederlander die de functie het komend jaar gaat invullen. De krijgt hoe dan ook niet diens prominente positie. Het Slowaakse lid van de Europese Commissie wordt nu tweede in rang, meldt de commissie dinsdagavond.