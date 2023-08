Timmermans krijgt de zegen van zijn partijgenoten: kabinet zoekt nieuwe Eurocommissaris

Frans Timmermans eerder dit jaar tijdens de wekelijkse College Meeting van de Europese Commissie in Brussel. Beeld Stephanie Lecocq / EPA

Eerder was de achterban al positief over samenwerking van beide partijen: bijna 92 procent van de GroenLinks-leden steunde de samenwerking, bij de PvdA was dat 88 procent. Dinsdagavond spreekt Timmermans voor het eerst als aanvoerder de leden van de twee partijen toe. Voormalig GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver toonde zich dinsdagmiddag zeer tevreden over de uitslag: ‘Nederland is bij Timmermans in goede handen. Iemand die niet alleen de juiste plannen heeft om de klimaatcrisis aan te pakken, maar deze ook omzet in resultaten. Met veel nationale en internationale ervaring, die het vertrouwen kan herstellen.’

Met Timmermans, die nu afzwaait als Europees commissaris, hopen de samenwerkende linkse partijen een lijsttrekker te hebben met wie de linkerflank van de Tweede Kamer zich voor het eerst sinds 2012 weer kan mengen in de strijd om de macht op het Binnenhof. Destijds schopte Diederik Samsom het namens de PvdA ver als uitdager van VVD-premier Rutte. Ze stapten daarna samen in het tweede kabinet-Rutte.

Daarna zakte de PvdA ver weg en wist GroenLinks slechts zeer gedeeltelijk te profiteren van die neergang. Er volgende twee kabinetsformaties waarin de PvdA noch GroenLinks nodig was om het kabinet aan voldoende parlementaire steun te helpen. Samen hopen de twee partijen dit keer uit te groeien tot een onvermijdelijke gesprekspartner in de komende formatie.

Timmermans had in Brussel als Europees commissaris nog een mandaat tot in het najaar van 2024, kort na de Europese verkiezingen in juni. Naar verwachting maakt het demissionaire kabinet nu spoedig de naam bekend van de Nederlander die de functie het komend jaar gaat invullen.