Teruglezen Malidebat - Hennis neemt politieke verantwoordelijkheid: 'Ik stop als minister'

Discussie over geschiktheid hospitaal

De minister en de Kamer spreken nog steeds over het hospitaal in de Malinese plaats Kidal. Hennis wil niet in een 'welles-nietes-spelletje vervallen'. De OVV heeft over het hospitaal geoordeeld zonder zelf in Kidal te zijn geweest. Daardoor trekt Defensie andere conclusies dan de Onderzoeksraad. 'De OVV is niet aanwezig geweest in het hospitaal. Ze zijn niet in het gebied geweest. We hebben direct nogmaals het hospitaal laten beoordelen, dit maal door een ervaren klinisch arts.'



CDA'er Knops wil weten of Hennis het kritische oordeel van de OVV over het hospitaal overneemt of deze 'probeert weg te redeneren'. Hennis zegt dat ze alle aanbevelingen overneemt. 'Maar laten we wel wezen, het moet toch mogelijk zijn om op basis van het rapport een debat te voeren en ook te spreken over het feit dat er na herhaalde beoordelingen in de militaire lijn conclusies worden getrokken.'



Knops herhaalt: 'Of u bent het met de OVV eens, of niet.' Hennis zegt: 'Geeft u Defensie ook even de ruimte om vragen van een helder antwoord te kunnen voorzien. Het kan zijn dat je op bepaalde punten tot een andere conclusie komt. Omdat de een er wel is geweest en de ander niet. Schrijf je daarmee een heel OVV-rapport af? Geenszins.'



Het gaat naar omstandigheden goed met de militair die in juli vorig jaar ernstig gewond raakte bij het mortierongeval, zegt Hennis. Hij werd behandeld door de Togolese chirurg in het hospitaal in Kidal.



De minister lijkt nog niet aan aftreden te denken. Ze zegt meermaals later nog met een 'gedetailleerde beleidsreactie' te komen en dan nogmaals met de Kamer te willen spreken.