Teruglezen - Het regeerakkoord ligt er. Lees hier wat er in staat en hoe er op werd gereageerd

En tot slot enkele heikele kwesties die in het regeerakkoord voorkomen, waar het kabinet over besloten heeft of heeft afgesproken verder te gaan onderzoeken:



• Onlangs werd in een Kamerdebat al duidelijk dat het streven naar een bindend referendum de komende jaren van de baan is. Maar de coalitie gaat nog een stap verder: ‘Het raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht.’ Daarom wordt de wet die dat regelt ingetrokken. De weg naar de gekozen burgemeester wordt wel voortgezet.



• Het advies van de staatscommissie over meervoudig ouderschap, waarin kinderen maximaal vier ouders kunnen hebben, krijgt een vervolg. Als alle consequenties zijn overzien, volgt wetgeving ‘waarin het belang van het kind leidend’ is.



• Over medisch-ethische kwesties hebben de vier partijen een ‘toetsingskader’ afgesproken. Steeds zullen vragen worden gesteld als: Zijn er alternatieven? Wat is het belang van de wetenschap? Heeft er maatschappelijke discussie plaatsgevonden? Is sprake van ‘politieke bezinning’? Het initiatiefwetsvoorstel van D66 over donorregistratie, dat nu in de Eerste Kamer ligt, heeft al deze stappen ‘zorgvuldig doorlopen’, aldus het akkoord. De coalitie neemt hier geen standpunt over in.



• Onderzocht wordt hoe groot de groep mensen is die hun leven voltooid acht, maar die niet onder de Euthanasiewet valt. Op basis daarvan besluit het kabinet of het actie onderneemt en bekijkt D66 of het een initiatiefwetsvoorstel indient over euthanasie bij ‘voltooid leven’.



• Over het kweken van embryo’s, louter voor onderzoeksdoeleinden, moet een discussie worden georganiseerd. Embryo’s die overblijven na IVF-behandelingen mogen wel voor onderzoek worden gebruikt. De mogelijkheden voor geslachtskeuze worden verruimd als het gaat om ‘zeer ernstige erfelijke aandoeningen’.