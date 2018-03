Teleurstellende uitslag voor de PVV, partij van Geert Wilders overvleugeld door Denk

Vooraf was gedacht dat winst van de PVV vooral ten koste zou gaan van lokale partijen. Dat blijkt niet of nauwelijks het geval te zijn. In Enschede, Venlo, Emmen en Delfzijl, waar de PVV voor het eerst meedeed, bleven lokale partijen de grootste. De PVV haalde in Enschede drie zetels.



In Rucphen waar de PVV vorig jaar nog met afstand de grootste partij werd met bijna 40 procent van de stemmen, komt de PVV in nu binnen met 20 procent. Grote winnaar is hier opnieuw een lokale partij: de Rucphense Volkspartij die ruim 32 procent van de stemmen haalde. In Tholen haalt de PVV twee zetels binnen.



De PVV neemt dit jaar in dertig gemeenten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is 28 meer dan vier jaar geleden toen de partij van Geert Wilders alleen meedeed in Almere en Den Haag. De PVV is vooral actief in Zuid- en Noord-Holland (negen gemeenten), Overijssel (vier gemeenten), Flevoland (drie) en Limburg (ook drie).



PVV-lijsttrekker in Utrecht Henk van Deún reageerde gematigd positief op de voorspelde uitslag voor zijn partij. Deún zei tevreden te zijn met twee zetels, al had hij gehoopt op drie of meer. Tom Kuilder, lijsttrekker van de PVV in Emmen, was daarentegen 'hartstikke tevreden'. Dat de PVV de helft minder stemmen haalde dan bij de parlementsverkiezingen komt volgens hem door de deelname van lokale partijen, zoals Wakker Emmen.