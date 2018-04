Tegenstanders sceptisch over uitgelekte aanpassing inlichtingenwet: 'Dit lijkt puur cosmetisch'

Controlemoment

In de kabinetsbrief die vanmiddag wordt verwacht, staan ook nog een viertal 'waarborgen in de uitvoeringspraktijk' waarmee de coalitie tegemoet wil komen aan de wensen van tegenstanders. Een van de waarborgen heeft betrekking op gevoelige data van medici en journalisten die verwijderd moeten worden uit datasets. Verder zal er ieder jaar opnieuw gekeken worden of de verzamelde data bewaard moeten blijven. De totale bewaartermijn kan in principe wel drie jaar blijven, maar er komt een jaarlijks controlemoment. Daar is geen wetswijziging voor nodig.



'Deze stappen veranderen niets aan het grote pijnpunt: het op grote schaal verzamelen van data blijft gewoon', zegt Siedsma van Bits of Freedom. 'Als het hierbij blijft, heeft het kabinet niet echt geluisterd. Als je iets wil doen met de uitslag van het referendum, moet je echt iets veranderen.'



Afhankelijk van de definitieve plannen van het kabinet, besluit Bits of Freedom of een rechtszaak tegen de Wiv bij het Europese Hof doorgaat. Ook de studenten die het initiatief namen voor het referendum, zijn daarbij betrokken. 'Het nadeel van dat proces is dat het ontzettend lang duurt', aldus Van der Kamp.