Tegenover het onbuigzame Turkije kiest Zijlstra nu toch voor het opgeheven vingertje

VRAAG VAN DE DAG

Heeft de euro toekomst?



Jeroen Dijsselbloem is geen minister van Financiën meer en ook geen voorzitter van de Eurogroep. Waarom spreekt hij vandaag dan over de toekomst van de euro? De vraag kwam op bij een bijeenkomst van de Raad van State, de financiële specialisten van de Tweede Kamer en tal van oud-ministers. Een symposium over, inderdaad, de toekomst van de euro. Verslaggever Robert Giebels was erbij.



'Tja', verklaarde Dijsselbloem zijn aanwezigheid, 'dit is in het kader van mijn verwerkingsproces. Langzaam loslaten.' Niettemin vond hij de timing van zijn toespraak perfect. Want de lange Duitse formatie, de Brexit, de vermetele euro-plannen van Juncker, de Frans-Duitse as, de economische voorspoed; al die zaken maken de toekomst van de euro hoogst actueel.



Giebels: 'Een van de meest controversiële Brusselse voorstellen om de monetaire unie te verstevigen is de komst van een Europese minister van Financiën.' Rutte II én Rutte III waren/zijn fel tegen, Dijsselbloem dus ook. 'De Nederlandse begroting bestaat voor 80 procent uit sociale zekerheid, zorg, pensioenen en onderwijs. Zegt u maar welke van deze vier u wilt overdragen aan de Europese minister van Financiën.'



In grote Europese monetaire hervormingen ziet de oud-minister niets. 'Ik geloof als ingenieur heel erg in doormodderen: trekken, duwen, kleine stapjes.' Maar als de Europese Centrale Bank in 2012 niet met reuzenstappen had ingegrepen, nuanceerde DNB-president Klaas Knot, 'dan hadden we hier nu een symposium gehad getiteld: 5 jaar na de herinvoering van de gulden: hoe staan we ervoor?'



