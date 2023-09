Tegen de wens van de VVD in komt de Spreidingswet toch op de agenda

Asielzoekers bij de opvanglocatie in Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Dat is de uitkomst van een extra vergadering donderdagmiddag van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Net als in de vergaderingen van andere commissies bleef het aantal ‘controversieelverklaringen’ beperkt. Het is gebruikelijk dat de Kamer na het tussentijds aftreden van een kabinet besluit welke onderwerpen nog wel, en welke niet worden behandeld totdat een nieuw kabinet aantreedt.

De Spreidingswet moet bijdragen aan een eerlijke verdeling van de opvang van asielzoekers over Nederlandse gemeenten. De wet is door staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) ingediend bij de Tweede Kamer en kan nu voor behandeling op de agenda worden gezet. De wet was een wens van Van der Burg zelf en de coalitiepartners D66 en ChristenUnie.

Persoonlijk commitment

De VVD-fractie stemde pas in met de mogelijke komst van de wet nadat VVD-leider Mark Rutte in november een ‘persoonlijk commitment’ had uitgesproken om de asielinstroom te beperken. Dat bracht hij onder meer tot uitvoering door in EU-verband steun te geven aan de deal met Tunesië, in een poging de doorreis naar Europa van asielzoekers vanuit het Noord-Afrikaanse land tegen te gaan. Maar door de VVD gewenste maatregelen om de instroom verder te beperken, met name door barrières bij gezinshereniging op te werpen, leidden tot de kabinetsval op 7 juli.

In het debat hierover op 10 juli liet VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans al blijken dat haar partij nu de handen van de Spreidingswet zou aftrekken. ‘Het is geen geheim dat wij grote moeite hadden met de spreidingswet’, zei Hermans toen. ‘Wij zijn niet tegen solidariteit en ook niet tegen het nemen van verantwoordelijkheid door alle gemeenten, maar wel als die wet er alleen maar zou zijn zonder dat er ook iets wordt gedaan aan de instroom. Daar ziet het nu even niet naar uit, dus ik acht de kans sowieso klein dat dat ding behandeld wordt, maar ook dat daar nu steun voor zou zijn.’

Die uitspraak blijkt vooralsnog een misrekening, mede omdat coalitiepartner CDA ook voor de behandeling stemde. De tegenstemmen van onder meer VVD en PVV waren onvoldoende om de Spreidingswet controversieel te verklaren. Dat zal een opluchting zijn voor Van der Burg, die steeds is blijven zeggen het instrument nodig te hebben. De druk op de opvangvoorzieningen is onverminderd hoog, ook al blijkt de prognose van ruim 70 duizend asielzoekers dit jaar te ruim ingeschat. Het worden er vermoedelijk rond de 50 duizend.

Langer wachten

Tot ongenoegen van D66-Kamerlid Lisa van Ginneken stemde de Kamer wel voor het controversieel verklaren van soepelere voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. ‘Ik schrik hiervan’, zei Van Ginneken. ‘We laten transgender personen nog weer langer wachten.’

De aanpassing van de Transgenderwet werd vorig najaar alleen in de eerste termijn van de Kamer besproken. VVD en CDA begonnen in het debat openlijk te twijfelen aan de wetswijziging. Verantwoordelijk minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) zei al in een interview met de Volkskrant, nog voor de val van het kabinet, verdere behandeling niet op korte termijn te verwachten.