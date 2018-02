Sylvana Simons wenst niet met Annabel Nanninga te debatteren: 'Racisme is geen mening, maar een misdrijf'

Ook Mourad Taimounti, lijsttrekker van de Amsterdamse tak van DENK, zit niet te wachten op debatten met het FVD. 'Ik kan mijn positieve boodschap dan lastig brengen, omdat zij de hele tijd zo negatief zijn.' Volgens Taimounti kunnen dergelijke debatten nare gevolgen hebben. 'Bij AT5 discussieerde ik met Nanninga over de komst van een moskee in Amsterdam-Noord. Nog diezelfde avond hing er op die plek een onthoofde pop. Daar is zij niet schuldig aan, maar ze geeft idioten wel brandstof.'



Nanninga: 'Ik vind deze uitlating gevaarlijk en onjuist, ik heb mij zowel als columnist als namens FVD altijd zeer fel uitgesproken tegen iedere vorm van geweld, vernieling of dreiging.'



Bij andere partijen heerst eveneens ongemak over de volgens hen racistische uitspraken van leden van het FVD. 'Maar dat moet je vanuit ons democratisch systeem bevechten', aldus Hendrik Jan Biemond, nummer drie op de kieslijst van de PvdA. 'Je moet heel veel afstand nemen van de uitspraken door mensen uit de boezem van die partij. Maar je moet ook in discussie, zodat je kiezers kunt overtuigen van een andere kijk op de stad. En als we straks met z'n allen in de gemeenteraad zitten is het wel handig als we met elkaar praten.'