Stevige VVD'er beheerste de fractiebeslommeringen

Tamara van Ark (42) was campagneleider van de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen, een rol die in 2012 nog door Klaas Dijkhoff werd vervuld. Ze raakte in extase toen op de avond van 15 maart bleek dat haar missie was geslaagd: de liberalen behielden onder lijsttrekker Mark Rutte het Torentje. Nu de formatie in de beslissende fase komt, wordt Van Ark zelf genoemd voor een kabinetspost.



In 2010 stond Van Ark nummer 23 op de VVD-lijst en kwam ze de Kamer in.