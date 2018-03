Stef Blok, de minst gekende en gewaardeerde minister van Rutte II, wordt opvolger van Halbe Zijlstra

Dat u dit verhaal vandaag kunt lezen, is een klein wonder. Het valt namelijk niet mee om een stuk over Stef Blok de krant in te krijgen. Stef Blok is de man over wie niemand iets wil weten. Hij is er, hij is minister zelfs en daarmee weten we wel zo ongeveer genoeg. Een krant is er om opmerkelijke zaken en mensen onder de aandacht te brengen. Daar valt Stef Blok niet onder.



Omgekeerd geldt dat ook. Stef Blok staat op het Binnenhof bekend als de man die moeilijk gezichten kan onthouden. Collega's die zich driemaal aan hem hadden voorgesteld, kregen bij de vierde keer de reactie: leuk u eindelijk eens in het echt te ontmoeten. Er lijkt dus sprake van nagenoeg strikt langs elkaar heen levende werelden.