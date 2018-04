Staatswiet is verslavend - u bent gewaarschuwd

GESPREK VAN DE DAG

Voorzichtig met die wiet!



De schoonheid van het politieke compromis - voormalig PvdA-leider Samsom kon er ontroerd van raken. Zijn hele regeeravontuur met de VVD getuigde ervan. En hoewel al dat water bij de wijn hem door zijn kiezers niet in dank werd afgenomen, heeft ook het nieuwe kabinet weer een paar parels van compromissen opgenomen in het regeerakkoord.



Met stip op één: het wietexperiment, waarover vandaag meer details naar buiten kwamen. Legalisering van de wietteelt is een langgekoesterde wens van D66, dat daarbij al net zo lang op massieve tegenstand stuit van met name CDA en VVD. Zo kwam er bij wijze van compromis een experiment, dat op zichzelf ook weer aan elkaar hangt van de compromissen, zo blijkt uit de concept-experimenteerwet die de ministers Grapperhaus en Bruins klaar hebben.



Compromis I: Het experiment duurt vijf jaar en twee maanden. En geen dag langer, zo komt in de speciale experimenteerwet te staan. Ook niet als het een doorslaand succes wordt. Een volgend kabinet (Rutte en Buma kijken vooruit) wil per se de kans houden om zelf te beslissen hoe het verder gaat. Na het experiment wordt daarom 'de situatie hersteld zoals deze bestond vóór het experiment'.



Compromis II: De overheid gaat reguleren en toezicht houden, maar mag zelf geen speler in de markt worden. VVD en CDA vinden het al erg genoeg dat journalisten steeds over 'staatswiet' schrijven. In de zes tot tien deelnemende gemeenten zal de legale wiet dus onder overheidstoezicht worden verstrekt door de commerciële coffeeshops - een wonderlijke vermenging van overheid en markt.



Compromis III: Legalisering betekent niet dat de overheid blowen voortaan goedkeurt. Wie straks een door de overheid goedgekeurde joint opsteekt - zal binnen en buiten de coffeeshop 'actief worden gewezen' op de risico's, benadrukken de bewindslieden. Op de verpakking komen waarschuwingen over verslaving en gezondheidsklachten te staan, zoals op alle andere rookwaar.



En dan te bedenken dat over de prijs van de legale wiet nog een knoop moet worden doorgehakt. Daarvoor is inmiddels wel gewoontegetrouw een commissie in het leven geroepen.