SP Limburg verliest gedeputeerde en vijf statenleden door vertrouwensbreuk

Volgens de vijf opgestapte Statenleden drijft de SP steeds verder af van de 'eerder ingezette koers om meer bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen', zo laten ze in een verklaring weten. 'Daardoor zijn de verhoudingen met de partij steeds verder op scherp komen te staan. Ons vertrouwen in de partij is daardoor helemaal weg en de situatie is niet langer houdbaar.'



De vijf is 'op meerdere momenten duidelijk geworden dat er vanuit de partij onvoldoende vertrouwen is in de koers en aanpak van de fractie. Ook heeft de partij veel te weinig oog voor wat wij doen en geen waardering voor de behaalde resultaten.'



De vijf opgestapte leden zeggen hun lidmaatschap van de SP op. Een van hen gaat als onafhankelijke eenmansfractie verder, de andere vier stappen uit de Limburgse politiek. De drie overige Statenleden van de SP blijven wel gewoon aan.



Onderhuids lijkt mee te spelen dat de SP een nieuwe toon zoekt. De partij is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart fors afgestraft in de gemeenten waar ze in de afgelopen vier jaar heeft meebestuurd. Afgelopen najaar kreeg een aantal lokale SP-afdelingen al van het landelijke bestuur te horen dat ze niet mochten meedoen aan de verkiezingen van maart volgend jaar. Onder andere in Hoorn, Rijswijk en Deventer zouden de afdelingen te weinig zichtbaar op straat zijn en te weinig activistisch optreden.