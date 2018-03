Sheila Sitalsing: 42 voorkeursstemmen, ondanks een dure marketingcampagne? Dat is buitengewoon hoopvol

Misschien zegt het fiasco ook iets over de professionaliteit van OptimusAd en van 'the world's leading online sales expert'

Dan stapt Eduard Nandelall het toneel op: marketeer, zelfverklaard expert in het binnenhalen van stemmen voor politici met expansiedrift, in een advertentie van zijn bedrijf OptimusAd wordt Nandelall niet bescheiden 'the world's leading online sales expert' genoemd. Op de radio vertelt hij hoe hij Denk aan zetels zou hebben geholpen, bijvoorbeeld door gebruikers van een Lebara-simkaart (voor goedkoop bellen naar Turkije of Suriname) lastig te vallen met reclame voor Denk.



Stoeten geeft zijn spaargeld uit aan het inhuren van OptimusAd - het artikel rept van tweeduizend euro plus een bonus indien een en ander leidt tot een raadszetel. Er komt een Facebookpagina voor Jochem. Voorts worden met een programma automatisch LinkedIn-profielen van mensen uit Enschede nageplozen; als ze betrapt worden op mogelijke interesse voor Jochem, worden ze online gevolgd om hen te kunnen achtervolgen met reclamebanners. Een beetje zoals webwinkels mij soms wekenlang online blijven achtervolgen met plaatjes van spuuglelijke laarzen die ik niet voor niets snel heb weggeklikt, dus stop daarmee, als ik die laarzen had gewild, had ik ze wel gekocht en als dit zo doorgaat, kom ik voor straf nooit meer op jullie site.