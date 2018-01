SGP in Kapelle wil verbod op loslopende katten: 'Gebruik een tuigje'

Aan een lijntje

De oproep tot een kattenverbod, voortgekomen uit klagende Kapellenaren, sluit helemaal aan bij de principes van de SGP. Kleppe: 'Ons verkiezingsprogramma is geënt op het gezin. Vanuit de gedachte dat we een fijne samenleving met elkaar willen, past dit plan er prima in.'



Maar of de kat het nou zo fijn vindt, aan een lijntje lopen? Dierengedragsexpert Eline Teygeler kan er kort over zijn: nee. 'Katten zijn altijd alert op gevaar. Als ze niet kunnen doen wat ze willen, raken ze in paniek.'



Teygeler is het met Kleppe eens dat katteneigenaren net als hondeneigenaren waakzaam moeten zijn voor eventuele overlast. 'Als jouw kat in de tuin van de buren blijft poepen, dan moet je toch kijken hoe jouw kat niet in die tuin kan komen.'