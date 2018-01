Senatoren verheugen zich op zeldzaam écht debat

DEBAT VAN DE WEEK

Orgaandonatie in senaat



Morgen wordt een atypische dag in politiek Den Haag, want er is weer eens een écht debat. Dat is althans de stemming rond de Eerste Kamer. Morgen gaan we het echt ergens over hebben, zo verheugen senatoren zich, want we debatteren over de 'donorwet'. Dat wetsvoorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra regelt dat iedere volwassen Nederlander automatisch donor wordt, tenzij hij of zij actief iets anders laat registreren. Circa 150 mensen per jaar sterven omdat er geen levensreddend orgaan beschikbaar is.



De stemmingsuitslag over deze 'vrije kwestie' is volgende week volkomen onvoorspelbaar. Wat individuele Eerste Kamerleden vinden, bepaalt hun stem, niet hoe hun partij over Dijkstra's voorstel oordeelt. In de 75 hoofden van de senatoren spelen persoonlijke ervaringen, geloof, argumenten, leven en dood een rol bij hun keuze 'voor' of 'tegen'. Misschien wordt het spannend en geeft een gestrande trein of een omgevallen vrachtwagen de doorslag. Maar net zo goed is van een nek-aan-nek-race geen sprake.



Hoe de stemming ook uitpakt, Dijkstra heeft bereikt dat het debat over donorregistratie is opgeleefd. Ook Tweede-Kamerleden beschouwden hun gedachtewisseling over Dijkstra's voorstel in september 2016 als een écht debat. Dat wil zeggen: parlementariërs onderbouwden hun 'voor' of 'tegen' met argumenten én gingen in op argumenten van andersdenkenden. Dat ze uiteindelijk naar eigen eer en geweten stemden, is eigenlijk zoals het hoort. Formeel bestaan politieke partijen niet en stemt elk lid van Eerste en Tweede Kamer zonder last - individueel en onafhankelijk.



Doordat tegenstemmer Partij voor de Dieren incompleet was, stemde de Tweede Kamer met 75 tegen 74 stemmen vóór Dijkstra. Als vier senatoren van de partijen die tegen zijn desondanks vóór stemmen en alle senatoren van partijen die vóór zijn dat ook doen, is het D66-voorstel een wet.