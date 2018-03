Seksuele intimidatie bij Kamerfractie GroenLinks leidt tot versneld onderzoek naar werkklimaat Binnenhof

Afgelopen week bleek dat de Tweede Kamerfractie van GroenLinks een jonge medewerker heeft ontslagen na een klacht over seksueel overschrijdend gedrag jegens een stagiaire.



Nadat zij haar beklag had gedaan over zijn gedrag en hij berouw toonde, kreeg de man in december aanvankelijk een 'laatste waarschuwing'. Later deze winter gaf hij er volgens de partij 'door zijn houding en communicatie' onvoldoende blijk van dat hij die waarschuwing had begrepen en kwam het alsnog tot ontslag.



Dat bleek uit een vonnis in de ontslagzaak door de rechtbank in Den Haag. Het ging mis in de nacht na het fractie-kerstdiner op 18 december. Een groep collega's ging daarna nog de stad in. Omdat er op een zeker moment geen treinen meer reden, bood de man - bij de fractie in dienst als junior-voorlichter - haar een overnachtingsplek aan. Hij zou haar daarna tijdens de wandeling naar zijn huis 'meerdere keren hebben proberen te zoenen en aan te raken', hoewel zij al bij de eerste poging liet blijken dat zij daar niet van gediend was.