Ruttiaans trefzekere VVD'er met nogal linkse trekjes

De mondhoeken van Eric van der Burg (51) zijn altijd in een kleine lach gekruld. Zijn jongensachtige gezicht lijkt continu in de kom-maar-opstand te staan. Deze VVD'er is al zijn hele volwassen leven actief in de Amsterdamse politiek. Eerst als deelraadslid in de Bijlmer, toen als raadslid en sinds 2010 is hij wethouder in de hoofdstad. Hij zou dit het liefst tot zijn 80ste blijven, zei hij vorig jaar tegen Het Parool. Maar als Rutte hem belt voor een ministerspost, 'zal ik niet meteen nee zeggen'.