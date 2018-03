Ruttes mañana-kabinet regeert over z'n graf heen

OP DE LANGE BAAN

Het statiegeld



Vaak krijgen kabinetten het verwijt dat zij niet verder kijken dan hun neus lang is: de waan van de dag regeert. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Rond het derde kabinet-Rutte tekent zich een heel andere trend af. Deze ploeg kijkt juist graag jaren vooruit, tot ver over de eigen regeerperiode heen. Alleen met de afschaffing van het referendum wordt grote haast gemaakt, verder is mañana mañana het nieuwe motto in de Trêveszaal.



De kilometerheffing voor vrachtwagens, waarvan het regeerakkoord nog zei dat die 'zo spoedig mogelijk' zou komen? Zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven liet het kabinet deze winter weten dat het nog wel even kan duren. Zeker een jaar of vijf. Langer dus dan het kabinet er zelf zal zitten.



De veelbesproken wietteelt onder overheidstoezicht? Een experiment zou binnenkort beginnen, maar vorige week liet het kabinet weten dat het 2019 wordt. Het experiment zelf zal vervolgens vier jaar duren, de 'onafhankelijke evaluatie' daarna nog zeker zes maanden. Waarna een nieuw kabinet, geheel afhankelijk van de politieke samenstelling, zelf kan beslissen of er nog iets van komt.



Afgelopen weekend voegde staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat zich in het kamp van de vooruitregeerders. Zij sympathiseert met de brede maatschappelijke roep om statiegeld op kleine plastic flessen. Maar voor 2021, als het kabinet afzwaait, zal het er niet van komen. Tot die tijd krijgt de verpakkingsindustrie nog één keer de kans om de hoeveelheid plastic flesjes in het milieu serieus te verminderen. Of het statiegeld er wel of niet komt is straks uiteindelijk aan een volgend kabinet.



Dat mag gerust worden beschouwd als een triomf voor de verpakkingsindustrie, behaald dankzij vakkundig 'meestribbelen', schrijft columnist Sheila Sitalsing.