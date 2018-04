Rutte zet zich over zijn weerzin heen en geeft notities over afschaf dividendbelasting vrij

Openheid

De documenten gaan vandaag alsnog naar de Tweede Kamer. Die zal er nog deze week over debatteren, voor de zoveelste keer sinds de formatie. De ervaring leert dat het gemakkelijk in haarkloverij en woordspelletjes kan ontaarden. Premier Rutte kan volhouden dat hij weliswaar de inhoud van de notities niet wilde delen, maar het bestaan ervan nooit heeft ontkend.



Minister Wiebes kan zich er op beroepen dat de notities nooit behandeld zijn aan de 'financiële zijtafel' waarvan hij tijdens de formatie deel uitmaakte. Daarbij blijft de vraag of hij ze wel als staatssecretaris onder ogen had moeten krijgen. Veel zal ook afhangen van de inhoud van de stukken. Welke bedrijven hadden direct contact met Financiën? Hoe dringend waren de ambtelijke adviezen?



Voor de premier is het in alle gevallen slikken. Hij werpt zich graag op als verdediger van de beslotenheid van onderhandelingsprocessen, maar roeit tegen een steeds sterkere stroom in. De roep wordt luider om meer transparantie rond lobby-activiteiten, gericht op overheidsbeleid. Is het tijdens het onderhandelingsproces niet mogelijk openheid te geven omdat daardoor, zoals Rutte stelt, het proces wordt verstoord, dan moet tenminste achteraf bekend worden gemaakt wie invloed uitoefende. Dat zegt ook Jaap Jelle Feenstra, voorzitter van de beroepsvereniging van lobbyisten. Het is als in de Amerikaanse Grondwet, zegt hij. 'People have the right to know. We moeten als lobbyisten inzetten op maximale transparantie. Als het kan vooraf. En anders - met verantwoording - na afloop.'