Rutte op kousenvoeten: geen steun voor Trump, wel begrip

GESPREK VAN DE DAG

Geen steun, wel begrip



Buitenlands beleid laat zich lastig vangen in beleidsnota's en dat is al helemaal het geval in kwesties van oorlog en vrede. Het bewijs wordt dezer dagen geleverd door de uiterst omzichtige manier waarop het kabinet reageert op de ontwikkelingen in Syrië.



In 2010, na het veelbesproken rapport van de commissie-Davids, leek het nog zo helder: het eerste kabinet-Balkenende sprak in 2003 te gemakkelijk 'politieke steun' uit voor de Amerikaanse inval in Irak, zo luidde de politieke conclusie. Het ontbrak immers aan een volkenrechtelijk mandaat en aan sluitend bewijs dat het Iraakse regime over massavernietigingswapens beschikte. Zo zou Nederland het nooit meer doen, beloofde het Binnenhof zichzelf plechtig.



Acht jaar later ziet premier Rutte zich geconfronteerd met een waarschijnlijke gifgasaanval - waarvoor echter het sluitende bewijs ontbreekt - en met een op handen zijnde vergeldingsaanval zonder volkenrechtelijk mandaat. Dat wordt immers door Rusland geblokkeerd in de VN-Veiligheidsraad.



Wat nu?



Het kabinet is immers oprecht geschokt door de beelden uit Syrië en voelt de noodzaak om iets te doen. 'Het gebruik van gifgas is een grove misdaad en een ernstige schending van het internationale recht. We kunnen dit niet accepteren', aldus de premier vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. En hij voegde toe: 'Wij willen een onderzoek naar deze aanval, zodat de schuldigen gevonden kunnen worden.'



Maar Rutte ziet ook dat de Amerikanen, Fransen en Britten niet van plan lijken om daarop te wachten. Als zij nu snel tot actie overgaan, zal Nederland daarvoor geen politieke steun uitspreken, maar wel begrip.



Het essentiële verschil is dat de bewijslast bij 'begrip' net wat lager ligt, viel uit Ruttes woorden op te maken: 'Er is geen onomstotelijk bewijs dat het Syrische regime achter deze aanval zat. Wij achten dat wel waarschijnlijk. Omdat het in het verleden gifgas gebruikte. Ook zijn er meldingen van Syrische niet-gouvernementele organisaties ter plekke. Daarnaast hebben we te maken met de Russen die de waarheidsvinding blokkeren. Voor de zoveelste keer. In die context komen wij tot de formulering dat wij begrip hebben voor een eventuele reactie.'



De premier voegde eraan toe dat hij hoopt dat de Amerikanen op hun beurt ook voorzichtig te werk gaan, om een directe militaire confrontatie met Rusland te voorkomen. 'Het is een instabiele plek op de wereld. Daarom is het extra van belang dat we stap voor stap te werk gaan. Zodanig dat het maximaal is afgestemd met andere landen die daar actief zijn, om te voorkomen dat we elkaars mensen raken.'